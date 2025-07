Duinrell

Video: ontdek de nieuwste attractie van Duinrell, vol met knipogen naar het verleden

VIDEO De nieuwe attractie van Duinrell is open. Het Wassenaarse pretpark opende vrijdag de Duinrell Express: een nostalgische treinrit vol knipogen naar het verleden. De attractie vervangt de oude Minitrein Trollengrot uit 1977. Hoewel de oude grot volledig werd gesloopt, hoeven bezoekers de trollen niet te missen.

Ze kregen - na een restauratie - een tweede leven in een nieuw decor. Passagiers zien hoe 21 verschillende trollen wonen, werken en feesten. Bij het einde van de rondrit klinkt een kinderliedje dat geproduceerd werd met behulp van artificial intelligence. Ook voor een stationsomroep werd gebruikgemaakt van AI.

De oude locomotief van de Minitrein dient nu als decorobject. Verder zien bezoekers onder meer een bloemenwereld, vissers, lichtgevende planten, een groentetuin, kristallen en de Rock 'n' Troll-band. Bij het verlaten van de trollenmijn activeert een trol dynamiet. Dat gaat steevast gepaard met een grote rookwolk.



Batflyer

Vanwege de komst van de Duinrell Express werd het oude station van de geflopte achtbaan Batflyer na tientallen jaren gesloopt. Er kwam een multifunctioneel gebouw voor in de plaats. Op het dak realiseerde men een uitkijkpunt met picknickbanken.















"We hebben de nostalgie van de Minitrein behouden, maar in een nieuw jasje gestoken", zegt algemeen directeur Philip van Zuylen van Nijevelt. Een video van Looopings brengt de volledige rit en de omgeving in beeld.



2026

De afgelopen jaren investeerde Duinrell al in oldtimerbaan De Oude Lijnbaan (2023), theekopjesmolen Tobbedanser (2024) en het Spiegelhuis (2025). In 2026 wordt de bekende Kikkerachtbaan vervangen door een nieuwe familieachtbaan in dezelfde stijl.