Natura Artis Magistra

Artis reageert op claims van Partij voor de Dieren: zeeleeuwen zullen het park verlaten

Dierentuin Artis is het deels eens met de bezwaren van de Partij voor de Dieren. De Amsterdamse fractie van de politieke partij uitte gisteren forse kritiek op de huisvesting van zeeleeuwen in het park. Nu blijkt dat achter de schermen al langer een traject loopt om afscheid te nemen van de diersoort.

"Artis werkt zichtbaar en soms minder zichtbaar aan een grote transformatie van het park", laat de bekende dierentuin weten. Daarbij moet men "een aantal moeilijke keuzes" maken over de aanwezigheid van bepaalde diersoorten. Er is een plan ontwikkeld waar ook het zeeleeuwenverblijf deel van uitmaakt.

"De zeeleeuwen zullen Artis om die reden gaan verlaten." Artis zegt "hoogst verbaasd" te zijn dat de Partij voor de Dieren heeft besloten om de media op te zoeken. De dierentuin had fractievoorzitter Anke Bakker namelijk eerder dit jaar al "in alle openheid" uitgebreid geïnformeerd over het naderende vertrek van de zeeleeuwen.



Vorig jaar verhuisd

Het huidige verblijf is namelijk inderdaad niet in lijn met de huidige wensen en eisen. "En daarom zijn we al enige tijd actief op zoek naar een alternatieve plek. De eerste dieren zijn eind vorig jaar al verhuisd naar een andere dierentuin in Europa." Artis huisvest nu nog drie vrouwelijke zeeleeuwen.



Gesprekken over het verplaatsen van deze dieren zijn volgens het park in een vergevorderd stadium. Het idee is om de zeeleeuwen onder te brengen in een dierentuin in Singapore. Artis noemt dat "één van 's werelds meest moderne dierentuinen". Zodra een nieuw zeeleeuwenverblijf daar gereed is, kunnen de dieren erheen.