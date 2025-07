Efteling

Verdwaald in het Sprookjesbos? Tweetalige borden sturen Efteling-bezoekers naar de uitgang

FOTO'S De Efteling schiet bezoekers die makkelijk verdwalen te hulp. In het Sprookjesbos zijn deze week op meerdere plekken nieuwe wegwijsborden neergezet. Ze geven aan waar het mogelijk is om het bos te verlaten.

Met 31 verschillende sprookjes en talloze kronkelende paadjes is het voor minder frequente gasten regelmatig een uitdaging om de weg te vinden in het 73 jaar oude bos. Met name internationale bezoekers vinden dat vaak lastig.

Daarom zijn de houten wegwijzers voor het eerst tweetalig: in plaats van alleen "Uitgang" staat ook het woord "Exit" op de borden. De Efteling is druk bezig om de vindbaarheid van attracties en faciliteiten te verbeteren. Deze maand verschenen verspreid over het park al veel nieuwe wegwijspalen.