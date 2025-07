Efteling

Efteling rondt hoofdpijndossier af: Laven-huisje na anderhalf jaar weer open

FOTO'S De Efteling heeft een complexe renovatie eindelijk voltooid. Een beeldbepalend huisje in het Lavenlaar was anderhalf jaar niet toegankelijk. In januari 2024 werd het Laafs Loerhuys afgesloten vanwege problemen met de constructie. Het duurde even voordat men een oplossing vond voor de bouwtechnische uitdaging.

Pas in februari 2025 startte de opknapbeurt. Ook dat bleek een project van de lange adem: inmiddels zijn we vijf maanden verder. Het was het wachten waard, want het tafereel oogt weer als nieuw. Na anderhalf jaar werden deze week de hekken rond het bouwwerk verwijderd. Ook kwam er nieuwe beplanting.

Daarmee is het hoofdpijndossier gesloten. Sinds vandaag kunnen bezoekers eindelijk weer een kijkje nemen in het Loerhuys, waar het verhaal achter het Volk van Laaf wordt uitgebeeld middels een diapresentatie in een put. Er klinkt een vertelling van Wieteke van Dort. Op de muur staan grotschilderingen.