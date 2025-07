Natura Artis Magistra

Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over zeeleeuwen in Artis: melding bij de inspectie

De Amsterdamse fractie van de Partij voor de Dieren (PvdD) vindt dat de zeeleeuwen in dierentuin Artis niet goed behandeld worden. Men heeft de drie Californische zeeleeuwen in de hoofdstad naar eigen zeggen maandenlang geobserveerd. Dat leidde tot een "zorgwekkende conclusie". "Artis doet onvoldoende om het welzijn van deze dieren te waarborgen."

De PvdD beweert dat de dieren amper uitdaging krijgen en alsmaar dezelfde rondjes zwemmen. Ook zouden ze geen plek hebben om zich terug te trekken. Daarnaast tonen de dieren "gestrest gedrag zoals het herhaaldelijk in de eigen flipper bijten". PvdD-fractievoorzitter Anke Bakker heeft de inspectie ingeschakeld.

Ze spreekt over "slechte huisvesting" in een "klein, betonnen bassin". Beelden van de observaties zijn voorgelegd aan twee zeezoogdierexperts: Naomi Rose en Nynke Osinga. "Hun oordeel was glashelder: het verblijf is schraal, biedt geen verrijking en kan op geen enkele manier voldoen aan de natuurlijke behoeften van deze intelligente dieren."



Geen toekomstperspectief

De PvdD heeft eerder gesprekken gevoerd met Artis. Toch ziet Bakker "geen verbetering of toekomstperspectief voor de zeeleeuwen". Op korte termijn moet de dierentuin werk maken van echte verrijking in het verblijf, vindt de partij. Op de langere termijn kan Artis beter helemaal stoppen met het houden van zeeleeuwen, zo is de conclusie.