Sprookjesbos Valkenburg

Eigenaar Sprookjesbos Valkenburg werkt nog steeds aan heropening

De heropening van het Limburgse pretpark Sprookjesbos Valkenburg is nog niet van de baan. Na het missen van meerdere deadlines en een maandenlange radiostilte ontstonden twijfels over de plannen voor een doorstart voor het attractiepark. De eigenaar is echter nog steeds voornemens om binnen afzienbare tijd weer bezoekers te ontvangen.

Dat blijkt uit een bewonersavond waar nieuwssite Heuvelland Vandaag over bericht. Het is de bedoeling om in oktober open te gaan voor groepen. Vervolgens zouden reguliere dagbezoekers eind 2025 of begin 2026 verwelkomd kunnen worden. Naast het in ere herstellen van de sprookjes en attracties wordt gedacht aan een klein vakantiepark.

Daar zouden 25 bijzondere verblijfsaccommodaties gerealiseerd moeten worden, in de vorm van hobbithuizen en boomhutten. De gemeente reageert verrast op het nieuws: Sprookjesbos Valkenburg heeft nog geen vergunning aangevraagd voor de overnachtingsplekken.



Niet haalbaar

Op de officiële website van het park is een boodschap over een heropening in het voorjaar van 2025 inmiddels weggehaald. "Zodra Sprookjesbos open kan en mag, worden openingstijden hier gepubliceerd", valt er nu te lezen. "Het is niet haalbaar alle individuele vragen te beantwoorden. Bedankt voor jullie geduld en een prettige zomer gewenst!"



In een reactie meldt de gemeente dat men in principe geen voorstander is van nieuwe vakantieparken. Ondanks herhaalde verzoeken reageert de parkeigenaar niet op vragen van journalisten. Wel eiste een medewerker onlangs dat Looopings een artikel over een urban explorer zou verwijderen. Daar is geen gehoor aan gegeven.