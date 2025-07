Efteling

Zes extra Efteling-sprookjes met ondertiteling

De nieuwe ondertitelfunctie van de Efteling is nu beschikbaar bij zes extra sprookjes in het Sprookjesbos. In mei introduceerde het attractiepark een speciale functionaliteit in de Efteling-app: het is nu mogelijk om live mee te lezen met het verhaal van verschillende sprookjes en attracties.

Dat is handig voor doven, slechthorenden en internationale bezoekers. Wie de Efteling-app installeert in een andere taal, krijgt de verhalen in die taal te zien. Het systeem maakt gebruik van Shazam-achtige techniek. Door mee te luisteren kan de app de teksten op het scherm synchroniseren met de vertellingen in het park.

Bij de introductie was de ondertiteling beschikbaar bij Danse Macabre, Villa Volta, De Prinses op de Erwt, De Zes Dienaren en Roodkapje. Daar zijn nu meerdere sprookjes aan toegevoegd: Raponsje, Het Meisje met de Zwavelstokjes, de put van Vrouw Holle, De Rode Schoentjes, Herberg de Ersteling en Assepoester.



Bètaversie

In de herberg wordt het sprookje van Tafeltje Dek Je, Ezeltje Strek Je, Knuppel uit de Zak verteld. Het is de bedoeling om uiteindelijk alle Efteling-verhalen een plek te geven in de app. Voorlopig spreekt de Efteling zelf over een bètaversie, die nog geoptimaliseerd moet worden.