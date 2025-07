Diergaarde Blijdorp - Rotterdam Zoo

Statiegeldbekers in Blijdorp: ruim 35 procent wordt niet ingeleverd

VIDEO Diergaarde Blijdorp maakt de balans op na een jaar gewerkt te hebben met statiegeldbekers. Het Rotterdamse dierenpark introduceerde herbruikbare bekers in de zomer van 2024. Sindsdien zijn er meer dan 300.000 exemplaren verkocht. Een groot deel werd echter niet ingeleverd.

Het idee is dat bezoekers de beker na afloop achterlaten bij een inleverautomaat. Ze kunnen het statiegeld - 1,25 euro - dan terugvragen of doneren aan een goed doel. Blijdorp maakt de bekers vervolgens schoon, zodat ze opnieuw verkocht kunnen worden.

Van de 300.329 gebruikte koffie- en frisdrankbekers kwamen 190.764 terug bij de dierentuin, vertelt een medewerkster in een video op social media. Het betekent dat er meer dan 100.000 keer geen statiegeld is teruggegeven: 109.565 bekers - 36,5 procent van het totaal - werden mee naar huis genomen óf belandden bij het restafval.



Koraalrifherstel

Toch is Blijdorp tevreden over het systeem, met name omdat een deel van de bezoekers ervoor kiest om statiegeld te doneren aan een natuurbehoudsproject op Bonaire. Daar werkt een team aan koraalrifherstel. Er werd het afgelopen jaar 30.000 euro opgehaald. "Een fantastisch resultaat, waarmee we ons werk kunnen blijven voortzetten."