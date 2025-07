Attractiepark Toverland

Toverland zet muziek van nieuwe zomerparade online: Summer Feelings All Around

Summer Feelings All Around is de naam van de soundtrack van de nieuwe zomerparade in Toverland. Bezoekers van het Limburgse attractiepark krijgen in de zomermaanden dagelijks een stoet met wagens en Toverland-karakters voorgeschoteld: de Summer Feelings Parade. Daar is een zomerse hit voor gecomponeerd.

Op Spotify en andere streamingplatforms is het aanstekelijke nummer nu te beluisteren. Het gaat om een versie van ruim vier en een halve minuut. "Dat is ook ideaal als je deze danspasjes wilt oefenen, want dan steel jij de volgende keer helemaal de show", meldt Toverland op social media.

Enkele jaren geleden besloot het park om te stoppen met het uitbrengen van muziek op streamingdiensten. Sinds 2019 had Toverland geen nieuwe soundtracks meer gepubliceerd. "De muziek moet uniek blijven", zei een woordvoerster daarover. Nu is er toch weer een lied online verschenen.