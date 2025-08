Attractiepark Toverland

Plagiaat? Toverland lijkt parademuziek gekopieerd te hebben van Disneyland Paris

Heeft Attractiepark Toverland zich schuldig gemaakt aan ordinair jatwerk? De nieuwe parademuziek van het Limburgse pretpark is nagenoeg identiek aan een bestaand Disney-nummer. Het gaat om de soundtrack van de Summer Feelings Parade, dagelijks te zien in het hoogseizoen. Looopings zette beide varianten achter en onder elkaar.

De melodie, ritmiek en opbouw van het lied Summer Feelings All Around blijken vrijwel één op één overeen te komen met Around the World, een nummer dat Disneyland Paris uitbracht in 2021. Toverland liet de track inzingen door een vrouw, terwijl Disney koos voor een mannelijke zanger. Wie beide nummers over elkaar heen legt, hoort verder weinig verschil.

Verschillende pretparkfans merkten de gelijkenissen afgelopen week al op. "Huh? Ik dacht even dat ik per ongeluk op de pagina van Disney was beland, maar dit is toch echt muziek uit Toverland", schrijft Stefan Schulte bijvoorbeeld op X. "Het verschil met Around the World uit Disney is met een vergrootglas nog amper te vinden... Misschien volgende keer een Limburgs dialect aan toevoegen?"



Schaamteloos afgekeken

Wesley Groos had hetzelfde gevoel, reageert hij. "Jawel hè? Dacht dat het aan mij lag. Dit is gewoon schaamteloos afgekeken." Ook youtuber Emile Vierus verbaast zich over de merkwaardige overeenkomsten. "Ik kom er nu pas achter dat dat paradeliedje van Toverland bizar veel lijkt op een oud Disney-paradeliedje."



Toverland gebruikt het muziekstuk sinds de start van de zomer. Hoewel de hoofdmelodie, het tempo en zelfs specifieke accenten in het arrangement grotendeels gelijk zijn, spreekt het park van een eigen compositie. "Voor onze nieuwe parade hebben we speciale muziek laten componeren door een externe componist", laat een woordvoerder weten.



Goed ontvangen

"Het doel was om een pakkend zomers nummer te ontwikkelen, waarop onze bezoekers lekker kunnen meezingen en dansen", luidt de uitleg. "We zien dat de parade goed wordt ontvangen en zijn dan ook blij met deze toevoeging aan ons zomeraanbod."



En de paralellen met Disney? Dat een groot park kiest voor een soundtrack die zo sterk leunt op een bestaande compositie - én afkomstig is van een directe Europese concurrent - is vrij opmerkelijk. "Bij parademuziek hoort natuurlijk een bepaalde vrolijke sfeer die veel parken willen neerzetten en we begrijpen dat onze muziek associaties oproept met een ouder paradenummer van Disneyland Paris", zegt de voorlichter erover.



Intern evalueren

"We zullen deze situatie ook intern evalueren." Op de vraag of men zich vooraf bewust was van de gelijkenissen en of er sprake is van plagiaat, geeft men geen direct antwoord. Looopings heeft Disneyland Paris gevraagd om te reageren op de kwestie, maar tot nu toe kwam er geen antwoord.



Toverland investeerde de afgelopen jaren juist in originele, op maat geschreven muziek, als essentieel onderdeel van de beleving. Daarvoor werd eerder samengewerkt met de Duitse firma IMAscore. Voor de parademuziek is een andere partij ingeschakeld: componist en producent Bryan Raets uit Heerlen.



Grijs gebied

Hij werkte in opdracht van Toverland-regisseur Michael Bot. De zang is van Danique van der Vlugt. Het drietal schreef samen de tekst. Daarmee begeeft het attractiepark zich in een grijs gebied. In het auteursrecht is niet alleen het letterlijk kopiëren van een muziekbestand verboden, maar ook het overnemen van herkenbare elementen als melodie, ritme, harmonische opbouw en muzikale structuur.



Zelfs als een nieuw arrangement wordt geschreven met een andere tekst, kan er sprake zijn van inbreuk als het eindresultaat volgens juridische maatstaven te veel lijkt op het origineel. Het zou kunnen leiden tot juridische stappen van de oorspronkelijke rechthebbende, in dit geval Disney. Eerdere rechtszaken tonen aan dat ook inspiratie of toeval geen garantie biedt tegen claims.