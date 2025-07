Apenheul

Apenheul geeft mascotte Naaap een eigen zomershow

De mascotte van dierenpark Apenheul heeft deze zomer zijn eigen voorstelling. Bezoekers van de Gelderse dierentuin kunnen in de zomervakantie kijken naar De Grote Naaap Show. Naaap wordt beschreven als "een gek wezen" dat gek is op na-apen. Daar komt de naam van het personage vandaan.

Naaap was de afgelopen jaren al te zien als stripfiguur. Nu is hij ook in levenden lijve te ontmoeten. De show staat van zaterdag 19 juli tot en met zondag 17 augustus dagelijks op het programma om 14.30, 15.30 en 16.30 uur. Naaap krijgt gezelschap van het meisje Emma.

De voorstelling wordt vertoond op een buitenpodium in de buurt van restaurant De Apegaap. Verder zijn er op zondag 24 en zondag 31 augustus meet-and-greets. Bovendien zorgt Apenheul voor een kleurplaat en een speurtocht met na-aap-opdrachten. Deelnemers maken maandelijks kans op een prijs.