Ticketverkoop van nieuw pretpark Bommelwereld gestart

VIDEO Het nieuwe Nederlandse attractiepark Bommelwereld is gestart met de kaartverkoop. Vanaf vandaag kunnen geïnteresseerden entreebewijzen aanschaffen voor het overdekte pretpark in de Achterhoek, via bommelwereld.nl. De toegangsprijs varieert momenteel van 22,50 tot 26 euro.

Bommelwereld werkt met variabele prijzen, afhankelijk van de verwachte drukte. In de openingsmaand, in de weekenden en in de schoolvakanties kost een regulier ticket 26 euro. Voor doordeweekse dagen zijn goedkopere kaarten beschikbaar.

Er zijn ook familietickets voor vier, vijf of zes personen, voor respectievelijk 96, 120 en 144 euro. Baby's mogen gratis naar binnen. Senioren en kinderen van 2 tot 4 jaar krijgen korting. Voor een parkeerplek vraagt Bommelwereld 10 euro.



Abonnementen

Op dit moment is het mogelijk om online tickets aan te schaffen voor een bezoekdag tot en met de kerstvakantie. Later volgen ook abonnementen. Die zijn te koop vanaf maandag 1 december, net op tijd voor de feestdagen. Ze zijn geldig vanaf maandag 5 januari.



Een zogeheten PoesPas, geldig op doordeweekse dagen met uitzondering van feestdagen, gaat 80 euro kosten. Voor een BommelPas, voor onbeperkte toegang, vraagt men straks 120 euro. Bommelwereld opent voor het grote publiek op vrijdag 3 oktober.