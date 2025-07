Diergaarde Blijdorp - Rotterdam Zoo

Blijdorp wil op termijn af van de ijsberen, maar investeert wel in verblijf

FOTO'S De ijsberen van Diergaarde Blijdorp moeten op den duur waarschijnlijk vertrekken, maar tot die tijd investeert de Rotterdamse dierentuin wel in hun onderkomen. In de buitenverblijven van de bijzondere diersoort worden schuilplekken gerealiseerd. Dat moet het dierenwelzijn verbeteren.

"De ijsberen krijgen allebei een schaduwrijke én verkoelende shelter", meldt Blijdorp over de toevoegingen. Zeker bij warm weer is een plek in de schaduw een welkome aanvulling. In het wild leven de dieren bij temperaturen die variëren van zo'n -35 graden in de winter tot rond de 10 graden in de zomer.

In Rotterdam was het eerder deze maand nog ruim 36 graden. Eén van de twee schuilplekken is al af. De bodem is voorzien van speciale vloerverkoeling. Op foto's is te zien dat nog gewerkt wordt aan het tweede exemplaar.



Financiële problemen

Het project werd extern gefinancierd. Dat was noodzakelijk, want Blijdorp kampt met grote financiële problemen. Vorig jaar leed men een verlies van bijna 5,5 miljoen euro. Op de locatie van de ijsberen zouden in de toekomst Afrikaanse diersoorten gehuisvest moeten worden.