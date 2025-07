Gröna Lunds Tivoli

Inspectie: poepbacteriën in softijs en slush van Zweeds pretpark

In een Zweeds pretpark is softijs en slush verkocht met een te hoge concentratie enterobacteriën, beter bekend als poepbacteriën. Bij een voedselinspectie bleken de bacteriewaarden in attractiepark Gröna Lund de richtwaarden te overschrijden.

Dat wordt gezien als een indicatie van gebrekkige hygiëne. Bezoekers lopen bovendien een risico op gezondheidsklachten, variërend van milde diarree tot hevige buikkrampen. De controles werden uitgevoerd door Miljöförvaltningen, een overheidsinstantie die toeziet op voedselveiligheid.

Er vinden zowel onaangekondigde als aangekondigde inspecties plaats. De zogeheten enterobacteriën zijn in juni aangetroffen bij twee horecalocaties in het pretpark in Stockholm, melden de kranten Aftonbladet en Expressen.



Temperaturen

Daarnaast was er kritiek op de handhygiëne van het personeel: handen werden niet gewassen, of handschoenen werden zowel gebruikt voor voedselbereiding als bij het afrekenen. Andere tekortkomingen betroffen onder meer gerechten met onjuiste temperaturen en foutieve etikettering.