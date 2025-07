Kermis

Vuurwerkshow op kermis in Düsseldorf gaat fout: negentien gewonden

Op één van de grootste kermissen van Duitsland zijn vrijdagavond negentien mensen gewond geraakt. Dat gebeurde bij het afsteken van vuurwerk. Vier slachtoffers zijn met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Op de zogeheten Rheinkirmes in Düsseldorf was vrijdag eerst een gigantische droneshow te zien, met zo'n duizend lichtgevende drones. Daarna startte een vuurwerkspektakel, het zogenoemde Superfeuerwerk, maar daarbij ging het mis. Vermoedelijk viel een lanceercontainer om.

Dat zorgde voor ontploffingen zeer laag bij de grond. Op video's van toeschouwers is te zien hoe de menigte geraakt wordt door vonken. Hulpdiensten werden rond 22.45 uur gealarmeerd. Wat het feestelijke hoogtepunt van het evenement had moeten worden, eindigde zo in een tragedie.



Vroegtijdig beëindigen

Tijdens het incident waren er duizenden bezoekers aanwezig op het kermisterrein. De Rheinkirmes zou tot 02.00 uur geopend zijn, maar men besloot het evenement vroegtijdig te beëindigen. Vandaag zijn bezoekers wel weer welkom, sinds 13.00 uur. Het volksfeest duurt nog tot en met zondag 20 juli.



In verklaringen betuigen de organisatie en burgemeester Stephan Keller hun medeleven. Ze wensen iedereen die gewond is geraakt een spoedig en volledig herstel. Ook bedanken ze de hulpdiensten. Of het traditionele vuurwerk volgend jaar doorgaat, is nog onzeker. De initiatiefnemers beraden zich daar nog op.