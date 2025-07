Bakken

Vrouw naar de eerste hulp vanwege achtbaanongeluk: rail komt los

Een vrouw is lichtgewond geraakt bij een achtbaanongeluk in het oudste pretpark ter wereld: Bakken in Denemarken. Bij de houten achtbaan Rutschebanen uit 1932 kwam vorige week donderdag een stuk rail los. Daardoor werd de noodstop geactiveerd en kwam een trein hardhandig tot stilstand.

Tijdens het voorval gingen de karretjes ongeveer 40 kilometer per uur. Door de plotselinge klap liepen enkele inzittenden lichte verwondingen op. Een volwassen vrouw moest naar de spoedeisende hulp worden gebracht.

De oorzaak van het incident is inmiddels bevestigd door de Deense autoriteiten. Na een reparatie en een inspectie kan de nostalgische attractie weer open. Volgens het park hoeven de veiligheidsprocedures niet aangescherpt te worden. De coaster zou naar behoren gefunctioneerd hebben.



Nederlandse fabrikant

Bakken opende in 1583. Rutschebanen is één van de drie oudste nog werkende houten achtbanen van Europa. Alleen in Tivoli (Denemarken) en Pleasure Beach Resort (Verenigd Koninkrijk) staan houten coasters die nog iets ouder zijn. Op de 93 jaar oude baan staan sinds 2010 treinen van de Nederlandse fabrikant KumbaK.