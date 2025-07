PortAventura World

Spaans pretpark PortAventura introduceert autistische mascotte

Pretparkresort PortAventura World in Spanje heeft nu een mascotte met autisme. In kindergebied SésamoAventura, dat in het teken staat van Sesamstraat, is sinds afgelopen week het personage Julia te ontmoeten. Ze vertegenwoordigt kinderen met autisme. Het attractiepark in Salou wil naar eigen zeggen diversiteit omarmen.

In SésamoAventura werden al shows gegeven met onder meer Bert, Ernie, Elmo en Koekiemonster. Zij krijgen nu gezelschap van Julia, een roodharige figuur dat sinds 2017 deel uitmaakt van de Amerikaanse Sesamstraat-uitzendingen. Het meisje is gevoelig en creatief. Ze heeft een grote passie voor tekenen.

Nu staat ze voor het eerst op het podium in Europa, voorafgaand aan de voorstelling Cuidemos el Planeta. "We zetten een nieuwe stap richting toegankelijkheid voor alle bezoekers", zegt PortAventura erover.



Herhalingen

Julia komt niet voor in de Nederlandse versie van Sesamstraat, te zien op de publieke omroep. De makers vonden dat er in het programma al genoeg aandacht wordt besteed aan kinderen met een beperking. Overigens zijn in ons land tegenwoordig alleen nog herhalingen van de tv-show te zien: er worden sinds 2019 geen nieuwe Sesamstraat-afleveringen gemaakt.