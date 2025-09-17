Coney Beach Pleasure Park

Einde van een tijdperk: Brits pretpark na ruim honderd jaar permanent dicht

FOTO'S Een attractiepark in Wales wordt na dit seizoen definitief gesloten. Coney Beach Pleasure Park in de kustplaats Porthcawl opende in 1918 en was meer dan honderd jaar lang een vaste trekpleister aan de Britse westkust. Op zaterdag 4 oktober zwaait de poort voorgoed dicht. Dat hebben de eigenaren, de familie Evans, onlangs bekendgemaakt.

De sluiting komt niet geheel onverwachts: de overheid heeft vergevorderde plannen om de hele boulevard te herontwikkelen. Op de plek van de kermisattracties moeten de komende jaren onder meer circa 1100 nieuwe woningen, winkels, horecazaken, een hotel en grote groene zones verschijnen.

Een exacte reden voor de sluiting gaven de eigenaren niet. In een verklaring spraken ze van "het einde van een tijdperk" en bedankten ze de bezoekers die generaties lang het park hebben bezocht. De daadwerkelijke sloop van het terrein staat gepland voor 2026, waarna de herontwikkeling van de kuststrook kan beginnen.



Ongeluk

Daarmee verdwijnt één van de oudste en bekendste kustpretparken van Wales. Recent kwam het park nog in het nieuws vanwege een opvallend ongeluk. In augustus ontspoorde de kinderachtbaan Wacky Worm, waarbij de volledige achterste wagon loskwam van de rails. Daarbij raakten veertien bezoekers gewond, onder wie dertien kinderen.











