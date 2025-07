Historischer Freizeitpark Ittertal

Brand in gesloten sprookjespark: historische watercarrousel verwoest

VIDEO In een gesloten attractiepark in Duitsland is brand uitgebroken. Een vuurzee heeft een deel van het ter ziele gegane sprookjespretpark Ittertal in de as gelegd. Daarbij werd ook een historische watercarrousel uit het begin van de twintigste eeuw verwoest.

Verder ging de zogeheten Bayernhalle in vlammen op. Toen de brandweer arriveerde, was de hal al niet meer te redden: metershoge vlammen sloegen uit het bouwwerk. Voorheen huisvestte het gebouw van ongeveer 1000 vierkante meter een restaurant, een overdekte speeltuin en een evenementenlocatie.

Vanwege de hevige rookontwikkeling kregen buurtbewoners het advies om ramen en deuren te sluiten. De politie doet nog onderzoek naar de oorzaak van de brand. Een technisch defect is in ieder geval onwaarschijnlijk, aangezien zowel de stroom- als de gastoevoer waren afgesloten.



Bewijsmateriaal

Er vielen geen gewonden. Rechercheurs en brandexperts hebben inmiddels bewijsmateriaal verzameld op locatie. Freizeitpark Ittertal stamt uit 1898. In 2018 gingen de poorten dicht. Vorig jaar werden plannen gepresenteerd voor een heropening.