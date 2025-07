Plopsaland Resort Belgium

Studio 100 blaast nostalgisch nummer nieuw leven in voor show in Plopsaland

VIDEO Speciaal voor de nieuwe theatershow in Plopsaland Belgium is een klassiek Studio 100-nummer in een nieuw jasje gestoken. De Plopsa Droom Show, die sinds deze week te zien is in het Vlaamse attractiepark, eindigt met het nummer Droom. De oorspronkelijke versie werd uitgebracht door Samson en Gert in 2010.

Destijds zongen de kinderhelden samen met Piet Piraat, Stien Struis, Mega Mindy, K3, Kabouter Plop, Kabouter Kwebbel, Kabouter Lui, Kabouter Klus, Merel de Ridder uit Amika en clown Dobus. Vijftien jaar later werd het lied deels hergebruikt, maar nu neemt Samson het voortouw met Marie Verhulst.

Het duo staat deze zomer op het podium met Brandweerman Bill, Kabouter Plop, Kabouter Klus, Maya de Bij, Wickie de Viking, Bumba, Piet Piraat, Mega Mindy, Heidi en parkmascotte Koning Plopsa. Ook K3, Nachtwacht en Waiko zingen mee met het lied: de drie groepen verschijnen op schermen in het Studio 100 Theater.



Paardjes springen

Hoewel de samenstelling lichtjes veranderde, bleef het refrein ongewijzigd: "Ik zie clowns en acrobaten en een hondje dat kan praten. Ik zie paardjes springen, hoor drie meisjes zingen in mijn droom. Superhelden en piraten, vier kabouters langs de straten. Ik zie honderd mooie dingen in mijn droom. Welkom, welkom, kom maar binnen in mijn droom."



Voor Studio 100-fans van het eerste uur betekent de terugkeer van het lied een feest der herkenning. De originele versie van Droom werd destijds uitgebracht om het twintigjarig bestaan van Samson en Gert te vieren. K3 bestond destijds uit Karen Damen, Kristel Verbeke en Josje Huisman.