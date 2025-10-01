Disneyland Paris

Disneyland Paris houdt auditie in Amsterdam voor prinsessen en superhelden

Disneyland Paris strijkt deze week neer in Amsterdam om nieuw entertainmenttalent te werven. Op zondag 5 oktober organiseert het Franse resort een grote auditie voor dansers, acteurs en lookalikes van bekende Disney- en Marvel-personages. De selectie vindt plaats in de Chassé Dance Studio aan de Chasséstraat, vanaf 09.00 uur.

De audities zijn bedoeld voor artiesten die in aanmerking willen komen voor een rol als Disney- of Marvel-figuur of paradeartiest in het resort nabij Parijs. Kandidaten moeten energiek, fysiek fit en dansvaardig zijn. Er wordt gezocht naar performers met ervaring in klassiek of modern-jazzdans, eventueel aangevuld met acteertalent.

Disneyland Paris geeft specifieke lengtevoorschriften op voor verschillende rollen. Zo zoekt men onder meer vertolkers voor Disney-prinsessen als Anna, Ariel, Belle, Rapunzel, Sneeuwwitje, Mulan, Merida, Jasmine, Tiana en Elsa (tussen 1.60 en 1.73 meter) en bekende mannelijke figuren als Aladdin, Flynn Rider, Kristoff, Prince Charming, Prince Eric, Prince Phillip en Prince Naveen (tussen 1.70 en 1.91 meter).



Loki

Daarnaast staan Marvel-helden als Spider-Man, Captain America, Black Panther, Loki, Black Widow en Captain Marvel op de lijst, net als Mary Poppins en Bert. Men benadrukt dat het gaat om een inclusieve casting, open voor kandidaten van elk gender.



Wie wil deelnemen, kan zich vooraf registreren via disneyauditions.com. Een vertegenwoordiger van Disneyland Paris is zondag tussen 09.00 en 09.30 uur aanwezig om deelnemers te ontvangen. De selectie kan duren tot 17.45 uur. Geslaagde kandidaten maken kans op een contract van minimaal zes maanden of een aanstelling voor onbepaalde tijd.



