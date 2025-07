Europa-Park Resort

Vijftig jaar Europa-Park in drie boeken: verzamelalbum, kroniek en jubileumboek

FOTO'S Europa-Park brengt dit jaar niet één, niet twee, maar drie boeken uit om het vijftigjarig bestaan te vieren. Fans kunnen voor 50 euro het dikke jubileumboek Magic Moments - 50 Jahre Europa-Park bestellen, dat bestaat uit 218 pagina's. Verder zijn er een verzamelalbum en een kroniek verkrijgbaar.

Van de kroniek bestaan drie verschillende varianten: in het Duits, Frans of Engels, voor 9,90 euro. Het paperbackboek behandelt in 148 pagina's de volledige geschiedenis van het grootste attractiepark van Duitsland, vanaf het ontstaan tot aan feestjaar 2025. Verder wordt ingezoomd op de leden van de familie Mack - de eigenaar van Europa-Park - en hun prestaties.

Het Duits-Franse verzamelalbum van 4,90 euro telt 72 pagina's waarin de historie van Europa-Park besproken wordt. Bijzonder is dat er ruimte is om 156 stickers in het boek te plakken. De stickers kunnen apart besteld worden, in pakjes van vijf stuks. Die kosten 1 euro.



Rijk vormgegeven

Het drietalige hardcover-jubileumboek Magic Moments deelt de verhalen achter de attracties en themagebieden. "Dit nieuwe en rijk vormgegeven boek van Koppelstätter Media combineert achtergrondinformatie, anekdotes en verslagen uit de eerste hand over de ontwikkeling van het park", zegt Europa-Park er zelf over.



Magic Moments heeft een flink formaat: 30 bij 30 centimeter. De producten zijn niet alleen te koop in het pretpark. Ze kunnen ook online besteld worden via de webwinkel op shop.europapark.de. Verzenden naar Nederland en België behoort tot de mogelijkheden.