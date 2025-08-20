Welkom!
Magic Park Verden

Duits pretpark claimt 'langste onafgebroken achtbaanrit': drie uur zonder te stoppen

Vandaag, 09.06 uur

VIDEO Hoe is het om drie uur in een achtbaan te zitten zonder ook maar één keer stil te staan? Bezoekers van een Duits pretpark hebben dat afgelopen weekend aan de lijve kunnen ondervinden. Op zaterdag 16 augustus vond in attractiepark Magic Park Verden een bijzondere wereldrecordpoging plaats.

Ter gelegenheid van International Rollercoaster Day maakten coasterfans maar liefst 180 ritjes achter elkaar in de Achterbahn, een klassieke familiecoaster van fabrikant Zierer. Het ontwerp is vergelijkbaar met de Kikkerachtbaan in Duinrell en de #LikeMe Coaster in Plopsaland Belgium.

In totaal legden de passagiers 64,8 kilometer af. Parkeigenaar Bastian Lampe deed mee. In een videoreportage is te zien hoe hij kussentjes meebracht om de deelnemers comfortabel te laten zitten. Ook bestelde hij tijdens de recordpoging een bakje friet om uit te delen tijdens het rijden, toen de inzittenden honger kregen.

Guinness World Records
Volgens Magic Park was uiteindelijk sprake van "'s werelds langste onafgebroken achtbaanrit". Voor zover bekend heeft men het record niet aangemeld bij Guinness World Records. Het naslagwerk maakt melding van een ander achtbaanrecord.

Guinness vermeldt een ruim 405 uur durende marathon op de achtbaan The Big One in het Engelse park Pleasure Beach, in de zomer van 2007. Daarbij stond de trein echter regelmatig stil én mocht de recordhouder af en toe uitstappen voor pauzes.



