Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Video: Ernst en Bobbie trappen Wild West Summer Nights in Slagharen af met meezingfeest

VIDEO Ook na 25 jaar zingt het publiek de liedjes van Ernst en Bobbie nog mee. Dat bleek gisteravond tijdens de eerste Wild West Summer Night van het seizoen in Attractiepark Slagharen. Het Overijsselse pretpark nodigt deze zomer twee keer per week - op woensdagen en zaterdagen - bekende artiesten uit. Ernst en Bobbie beten het spits af.

Acteurs en zangers Erik van Trommel (Ernst) en Gert-Jan van den Ende (Bobbie) verschenen om 20.00 uur op het podium voor een muzikaal, interactief optreden. Zo deden jongens en meisjes een wedstrijdje wie het hardste kon zingen. Een onpartijdige beveiliger trad op als scheidsrechter.

En omdat het showballet van Ernst en Bobbie verdwenen was, werden mensen uit het publiek gehaald voor een dans. In de voorstelling kwamen de hits Hee Hallo, Wie Zijn Hier De Baas?, Wachten Duurt Zo Lang, Elektriciteit, Er Ligt Een Aap In Mijn Bed en Soepkip voorbij. Daarnaast werd de iconische Ernst en Bobbie-tune twee keer gedraaid.



Cocktails

De Wild West Summer Nights staan dit jaar voor de tweede keer op het programma. De komende weken zijn achtereenvolgens Gebroeders Ko, René Karst, Danny de Munk, Het Feestteam, De Alpenzusjes, Frans Duijts en Monique Smit te gast. Soms zijn er ook meet-and-greets met de artiesten. Op het Fonteinplein staan foodtrucks en kraampjes met onder meer ijsballetjes, tosti's, broodjes beenham en cocktails.



Verder wordt gezorgd voor dansshows voor kinderen. Om 18.00 uur start de parade, gevolgd door livemuziek. Woensdag trad de countryband Ramblin' Boots op. Bij slecht weer wordt het programma verplaatst naar het American Circus Theater. Na sluitingstijd, om 21.00 uur, start in de Music Hall een Super Bingo voor verblijfsgasten én daggasten.