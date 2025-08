Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Attractiepark Slagharen maakt zomervakantie af zonder 32 meter hoge Eagle

FOTO'S Bezoekers van Attractiepark Slagharen moeten The Eagle voorlopig nog missen. De 32 meter hoge attractie van het type condor werd enkele maanden geleden gedemonteerd voor onderhoud. Aanvankelijk verwachtte het Overijsselse pretpark dat de attractie vóór de start van het hoogseizoen weer zou draaien.

Dat is niet gelukt: The Eagle is nog steeds niet opgebouwd. Het gevaarte wordt momenteel gerenoveerd door de firma Solidum Revisie. "Door technische omstandigheden is het niet gelukt om de attractie vóór de zomer operationeel te krijgen", bevestigt een woordvoerder.

Hij verwacht dat The Eagle pas na de zomervakantie zal terugkeren. Een exacte datum is niet bekend. "Dat hangt af van wat er nog aangetroffen wordt. Het is natuurlijk al een oud beestje." De attractie van fabrikant Huss Park Attractions stamt uit 1998.



Alternatieven

Er bestaat een mogelijkheid dat het vanwege technische complicaties niet lukt om de 27 jaar oude toren op te lappen, geeft de voorlichter toe. "In het slechtste scenario zullen we naar alternatieven moeten kijken. Maar ons streven is op dit moment wel om de attractie gewoon weer in de benen te krijgen."