Kermis

Duizelingwekkende nieuwe kermisattractie op de Tilburgse kermis: Maximus

VIDEO Bezoekers van de Tilburgse kermis kunnen deze week in een sensationele nieuwe attractie stappen die in het teken staat van gladiatorengevechten. Maximus is een thrillride van het type heavy rotation, gebouwd door Technical Park uit Italië en eigendom van kermisfamilie Ordelman.

Een schijf laat waaghalzen op hoge snelheid rondtollen, terwijl ze worden blootgesteld aan intense centrifugale krachten. Er is plek voor twintig passagiers, verspreid over tien gondels. De schijf zit vast aan een arm die tijdens de rit omhoog wordt gelift.

Zo bereikt het apparaat een maximale hoogte van zo'n 15 meter. Midden op de draaischijf prijkt een reusachtig beeld van een gladiator met groot zwaard. Bijzonder is dat het decorstuk vrij kan draaien, waardoor het zwaard steeds langs de inzittenden vliegt.



Antwerpen

Na een première in Antwerpen kan Maximus nu voor het eerst in Nederland beleefd worden. Het concept is vergelijkbaar met de bestaande attractie Reactor, gebouwd in 2005. Die is sinds 2018 te vinden op de Nederlandse kermis. De tiendaagse Tilburgse kermis duurt nog tot en met zondag 27 juli.