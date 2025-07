Walibi Holland

Walibi Holland zoekt nu al drie jaar tevergeefs naar een communicatiemanager

Een bedenkelijke mijlpaal bij Walibi Holland: het is deze zomer drie jaar geleden dat het pretpark een communicatiemanager had. De vorige manager vertrok in de zomer van 2022. Sindsdien staat er een vacature open voor een vervanger, zonder concreet resultaat. Geïnteresseerden kunnen nog steeds solliciteren.

"Als manager communications bij Walibi zorg jij ervoor dat je samen met je team de meest succesvolle communicatiecampagnes opzet", staat in de online vacaturetekst op walibiholland.recruitee.com. "Het maximale uit je team halen, stellen van deadlines en deze opvolgen zit in jouw DNA."

Walibi biedt een salaris op basis van de horeca-cao, plus een bonusregeling, een reiskostenvergoeding, 8 procent vakantiegeld, een telefoon en een laptop van de zaak en gratis toegang tot het park met een introducé. "Onze lat ligt hoog, tot nu toe hebben we nog geen geschikte kandidaat gevonden die aan onze criteria voldoet", liet Walibi weten toen de vacature een jaar openstond.



Minder dringend

Dat geldt twee jaar later nog steeds, legt een marketingmedewerker uit. "In de tussentijd zijn we anders en sterker georganiseerd, waardoor de noodzaak voor een communicatiemanager minder dringend is geworden. De verschillende specifieke taken zijn inmiddels verspreid over het team."



Er is daarbij geen vast contactpersoon voor de pers: die taak rouleert binnen de marketeers. Het marketing- en salesteam, dat uit achttien functies bestaat, wordt aangestuurd door drie managers en een directielid. "Dat neemt niet weg dat we de vacature open laten staan, voor het geval zich toch een witte raaf aandient."