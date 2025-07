Walibi Belgium

Video: stormloop bij verkoop van oude Walibi-souvenirs

VIDEO Vele honderden pretparkfans hebben zaterdag geprobeerd om exclusieve Walibi-attributen in handen te krijgen. Walibi Belgium organiseerde een rommelmarkt met onderdelen van attracties en andere unieke rekwisieten uit het Belgische pretpark. Dat leidde zaterdagochtend tot gigantische drukte bij de entree.

Walibi sprak zelf over een "een zeldzame gelegenheid om een stukje parkgeschiedenis mee naar huis te nemen". De afgelopen weken konden bezoekers de aangeboden items alvast bekijken. Het aanschaffen van de objecten was echter alleen mogelijk op de vijftigste verjaardag van Walibi: 26 juli.

Toen de poorten om 10.00 uur opengingen, ontstond direct een stormloop. Beveiligers moesten dranghekken neerzetten om de drukte in goede banen te leiden. De meest gewilde producten - borden, achtbaanwielen, pistolen en beelden - werden dan ook al snel geclaimd.



Ponybaan

's Middags bood men alleen nog stalen pinnen van houten achtbaan Loup-Garou en een figuur van de ponybaan aan, voor respectievelijk 15 en 500 euro per stuk. Het park bleef open tot 22.00 uur. Ongeveer een uur later startte een bijzondere droneshow om het vijftigjarig bestaan te vieren.