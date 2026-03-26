Plopsaland Resort Deutschland

Dit pretpark veranderde vorig jaar van naam, maar op verkeersborden staat voorlopig nog de oude term

FOTO'S Het Duitse attractiepark Holiday Park Germany is vorig jaar officieel omgedoopt tot Plopsaland Deutschland. Er werd veel tijd en energie gestoken in de naamsverandering: in het park zijn alle bordjes, vlaggen, flyers en plattegronden direct aangepast. Zelfs prullenbakken en kassabonnetjes kregen meteen een nieuw uiterlijk. Toch blijft de oude naam op opvallend veel plekken hardnekkig zichtbaar.

Bezoekers die richting het pretpark rijden, zien op nagenoeg alle verkeersborden nog gewoon de term Holiday Park staan. Dat is ook voor parkeigenaar Plopsa een doorn in het oog: men zou alle borden in de omgeving het liefst zo snel mogelijk laten aanpassen. Dat blijkt in de praktijk echter makkelijker gezegd dan gedaan.

Plopsa loopt bij de Duitse overheden tegen een muur van bureaucratie op, vertellen ingewijden aan Looopings: ambtenaren werken niet bepaald mee. Om die reden zullen automobilisten ook de komende periode waarschijnlijk moeten blijven navigeren naar Holiday Park als ze in de buurt van de trekpleister zijn.



Rotonde

Men heeft in de buurt al wel een groot Plopsaland-logo toegevoegd aan een rotonde, als een vorm van compensatie. Het is afwachten wanneer de Holiday Park-borden aangepast kunnen worden. Eén verwijzing naar de oude naam blijft waarschijnlijk sowieso bestaan: de straatnaam waar het park ligt. Het officiële adres van Plopsaland Deutschland is namelijk Holiday-Park-Straße 1.























