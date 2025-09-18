Welkom!
Irrland

Nieuwe glijbaantoren met Romeins thema in Duits themapark, net over de grens

Vandaag, 11.54 uur

FOTO'S Het Duitse familiepretpark Irrland, net over de grens bij Venray, heeft het aanbod uitgebreid met een nieuwe glijbaantoren. Bezoekers kunnen er sinds kort racen op twee even lange glijbanen van roestvrij staal, geleverd door de Duitse firma Wiegand Waterrides.

De opening vond eerder deze zomer plaats, maar toen waren de decoraties nog niet gereed. Het parcours is 88 meter lang en start op een hoogte van ongeveer 11 meter. Met een ingebouwd tijdwaarnemingssysteem zien deelnemers meteen of ze sneller zijn dan hun tegenstander, of dan hun vorige rit. De glijbaan is verbonden met een Romeins aquaduct.

Pilaren van de glijbaan zijn omhuld met stenen elementen, zodat de attractie één geheel vormt met de bestaande Romeinse omgeving. Irrland, gelegen in Kevelaer in de regio Nederrijn, richt zich op gezinnen met kinderen tot 12 jaar. Het park combineert attracties, dieren en themagebieden, met onder meer diverse speel- en waterzones.









