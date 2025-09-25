Attractiepark Toverland

Wisselende recensies voor nieuwe Toverland-film HalloWiebe: 'Een marteling'

VIDEO De eerste Nederlandse halloweenfilm HalloWiebe, opgenomen in het Limburgse attractiepark Toverland, zorgt voor verdeeldheid onder recensenten. Waar de Volkskrant en horrornieuwssite De Nachtvlinders de productie positief ontvangen, kraakt FilmTotaal de film vrijwel volledig af.

Volkskrant-recensente Pauline Kleijer noemt HalloWiebe "een sympathieke, vlot vertelde griezelkomedie die laat zien dat de makers weten hoe ze een jong publiek moeten bereiken". Volgens haar springen de initiatiefnemers slim in op een gat in de markt. "Sinterklaasfilms zijn al jaren populair en lucratief, maar Nederlandse halloweenfilms waren er nog niet."

Frank Mulder van De Nachtvlinders is eveneens enthousiast. Volgens hem is HalloWiebe "een echte halloweenfamiliefilm, bedoeld om met je kinderen, neefjes en nichtjes, buurkinderen of wie dan ook te kijken". Hij prijst de balans in het verhaal. Voor volwassenen zijn er volgens Mulder genoeg extraatjes, waaronder regelmatige woordgrappen en verwijzingen.



Vingers in je oren

Heel anders oordeelt Dirk Sung van Aalsburg in zijn recensie voor FilmTotaal. Hij spreekt van "een lauwe zit voor jonge kinderen en een marteling voor ieder ander". Vooral hoofdrolspeler Duncan Meijering krijgt er van langs. "Zijn mimisch-komisch repertoire is zo geforceerd dat je de neiging krijgt om je gezicht af te wenden en je vingers in je oren te steken."



De kritische recensent ergert zich ook aan het geluid. "De soundtrack staat nooit uit: de hele film door horen we deuntjes en geluidseffecten. Er zijn mensen van minder gek geworden." Ook het script kan op weinig waardering rekenen: "De flauwe grappen en ongeïnspireerde dialogen zijn niet te vergeven."



Doodzonde

Daarnaast hekelt hij de casting. "Geen van de rollen wordt vertolkt door een kind. Er is dus niemand met wie de kleine kijker zich kan identificeren. Een doodzonde voor een jeugdfilm." Volgens Sung van Aalsburg komt HalloWiebe uiteindelijk neer op "bordkartonnen decors, goedkope props en acteerwerk dat zo stroperig en onnatuurlijk klinkt dat je er ongemakkelijk van wordt".



HalloWiebe draait nu in de bioscoop. De film vertelt het verhaal van beveiliger Wiebe (Meijering), die de ondankbare taak krijgt om een pretpark - in werkelijkheid Toverland, voor de film omgedoopt tot Halloween Happyland - te beschermen tegen de ondergang. Een zakenman zet drie reusachtige robots in om het park met de grond gelijk te maken.