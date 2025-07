Walibi Holland

Walibi-festival Lekkergaan van start: low-budgetvariant met dj's en zandbak

VIDEO Bij zomerfestival Lekkergaan in Walibi Holland ligt de focus dit jaar op de attracties. Van extra entertainment is nauwelijks sprake meer: het pretpark heeft een vuurwerkshow en optredens van bekende artiesten geschrapt. Ook een foodcourt verdween. Bovendien sluiten de poorten een uur eerder dan gewoonlijk.

Na jaren van investeringen in extra activiteiten is het evenement fors versoberd. Op het hoofdpodium treden 's avonds dj's op. Daar is zand gestort om een strandgevoel te creëren, onder de noemer Lekkergaan Beach. Er staan hangmatten en foodtrucks die eerder op het foodcourt bij de voormalige kinderboerderij te vinden waren.

In het bargedeelte van restaurant Yummy Tummy zijn nieuwe cocktails verkrijgbaar, die gemaakt worden met behulp van een automaat van leverancier L'oui: de L'oui Petit Pro. Het apparaat mixt de drankjes in 25 seconden. Er zijn vijf verschillende opties: Mojito, Espresso Martini, Pornstar Martini, Sex on the Beach en Long Island Iced Tea. Ze kosten 7,95 euro per stuk.



Crazy River

Verschillende attracties waren woensdag buiten gebruik vanwege onderhoud of storingen: top spin Blast, kindermolen Fibi's Bubble Swirl, waterbaan Crazy River en zweefmolen Super Swing. Daarnaast gaan meerdere attracties ruim vóór sluitingstijd dicht, waaronder wildwaterbaan El Rio Grande en watergevecht Splash Battle.



De eerste low-budget-Lekkergaan trok woensdag ongeveer vijfduizend bezoekers. Er zijn nog Lekkergaan-avonden op 30 juli en 6, 13 en 20 augustus, steeds op woensdag. Met kortingsacties probeert Walibi een bezoek aantrekkelijker te maken: op dit moment zijn onder de noemer Juli Flashdeal online tickets te koop voor 22,25 euro. Dat is de helft van de reguliere entreeprijs van 44,50 euro.