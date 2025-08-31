Engels pretpark vernieuwt Wallace & Gromit-attractie: nieuwe decors
Vandaag, 11.40 uurBeeld: Theme Park Worldwide
FOTO'S Het Engelse pretpark Pleasure Beach in Blackpool heeft een twaalf jaar oude attractie vernieuwd. In 2013 presenteerde het park een darkride rond de bekende filmpersonages Wallace & Gromit, de zogenoemde Thrill-O-Matic. Deze week zijn verschillende decors aangepast, in lijn met de nieuwste Wallace & Gromit-film.
Eind vorig jaar verscheen Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl: een productie van Aardman Animations, gedistribueerd door Netflix en de Britse omroep BBC. Wie een ritje maakt in Wallace & Gromit's Thrill-O-Matic kan nu verschillende verwijzingen naar die film spotten.
Er werden vier statische figuren toegevoegd: twee van robotkabouter Norbot en twee van de criminele pinguïn Feathers McGraw. Ook de muziek is deels aangepast. Vanwege de wijzigingen was de attractie onlangs enkele dagen dicht.
Efteling
Een ritje in Wallace & Gromit's Thrill-O-Matic duurt bijna vier minuten. Filmproducent Aardman werkte ook mee aan twee attracties in de Efteling. Het bedrijf was verantwoordelijk voor de film in 4D-bioscoop Fabula en de animaties van Pardoes in de drie spiegelruimtes van Symbolica.
Wallace & Gromit is een Britse stop-motion-animatiereeks van kleifiguren, bedacht door regisseur Nick Park. Sinds de eerste korte film A Grand Day Out uit 1989 groeiden de sullige uitvinder Wallace en zijn slimme hond Gromit uit tot iconen van de Britse cultuur. Met titels als The Wrong Trousers (1993) en A Close Shave (1995) won de franchise meerdere Oscars.