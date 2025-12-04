Disneyland Paris

Bijzonder souvenir in Disneyland Paris: het kanon van Space Mountain, voor 199 euro

Disneyland Paris brengt deze maand een bijzonder souvenir uit. Fans kunnen binnenkort het kanon van de populaire achtbaan Space Mountain aanschaffen als een gedetailleerd beeld. Het decorobject kost 199 euro. Er zijn duizend exemplaren gemaakt.

Liefhebbers kunnen vanaf vrijdag 12 december terecht in de winkels Harrington's Fine China & Porcelains in Disneyland Park en Deco by Disney in Disney Village, zolang de voorraad strekt. Het gaat om een miniatuurreplica van het iconische Columbiad-kanon waar een ritje in Space Mountain mee begint. Op de standaard staat de afkorting DM, een verwijzing naar de werkitel Discovery Mountain.

Space Mountain opende in 1995 als blikvanger van parkdeel Discoveryland, volledig geïnspireerd op de Jules Verne-klassieker From the Earth to the Moon. In tegenstelling tot de versies in andere Disney-parken kreeg de Parijse achtbaan een uitgesproken Victoriaans, steampunkachtig uiterlijk met als icoon het immense Columbiad-kanon aan de voet van de berg.



Afgevuurd

Het Columbiad-kanon was jarenlang niet slechts decor: bij elke lancering kwam het mechanisch tot leven met zichtbare bewegingen en rookeffecten, waardoor het leek alsof het projectiel daadwerkelijk werd afgevuurd. Die bewegende en rokende functie werkt echter al geruime tijd niet meer, waardoor het kanon tegenwoordig statisch is geworden.



Hoewel Space Mountain sinds 2017 thematisch is omgebouwd tot Star Wars: Hyperspace Mountain, blijft het historische kanon een tastbare herinnering aan de oorspronkelijke Jules Verne-versie en vormt het nog altijd één van de herkenningspunten van het park. In 2026 volgt een nieuw Space Mountain-souvenir: een replica van de originele achtbaantrein.