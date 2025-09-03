Kermis

Ondersteboven op 24 meter hoogte: stap in de nieuwe kermisattractie XXXL

FOTO'S In de nieuwe kermisattractie XXXL vliegen waaghalzen 24 meter de lucht in. Kermisexploitant Ricardo van der Wiel kocht een attractie van het type inversion 12, afkomstig van de Nederlandse fabrikant KMG Rides. De thrillride maakte zijn landelijke debuut in Winterswijk.

Daar duurde de kermis van donderdag 28 tot en met zondag 31 augustus. Na de première zal de XXXL dit seizoen nog verschijnen in onder meer Voorhout, Someren, Leiden en Vianen. De attractie bestaat uit een lange arm met drie gondels voor vier personen. Zo is er per rit plek voor twaalf mensen.

De in Nederland gefabriceerde machine werd in 2009 besteld door de Australische partij Goldenway Amusements. Zestien jaar later is de attractie voor het eerst uit te proberen in het land van herkomst.























