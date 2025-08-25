Drouwenerzand Attractiepark

Twee pretparken introduceren gezamenlijk mascotte voor Halloween

FOTO'S Twee Nederlandse pretparken introduceren samen een mascotte voor het halloweenseizoen. Attractiepark de Waarbeek in Hengelo en Drouwenerzand Attractiepark in Drouwen vieren Halloween met Spoek, een pompoenfiguur met strohaar en een paarse toverhoed.

Beide parken zijn eigendom van de familie Moespot. Spoek komt terug op nieuwe merchandise: er is een speciale souvenirlijn ontwikkeld rond het personage, met keycords, sleutelhangers, magneten en diademen. De producten zullen komend najaar in beide parken verkrijgbaar zijn.

Spoek is niet volledig nieuw: directeur Kevin Moespot bedacht de mascotte samen met zijn vrouw in 2014, toen het koppel werkzaam was bij Drouwenerzand. Meer dan tien jaar later volgt dus een reïncarnatie. "Het is fantastisch dat Spoek nu een brug kan slaan tussen beide parken", zegt Moespot erover.



Duister

Drouwenerzand viert Halloween op alle zaterdagen en woensdagen tussen 11 en 25 oktober, van 13.00 tot 21.00 uur. Overdag is het evenement geschikt voor gezinnen met kinderen, 's avonds wordt de sfeer duister. De Waarbeek kiest dit jaar voor een kindvriendelijke variant, op dezelfde dagen van 10.00 tot 17.00 uur.







