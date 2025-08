Disneyland Paris

Let op: twee shows in Disneyland Paris maandenlang niet te zien

FOTO'S Bezoekers van Disneyland Paris moeten binnenkort enkele populaire shows missen. Na de zomervakantie worden twee theatervoorstellingen maandenlang niet meer opgevoerd. Het gaat om The Lion King: Rhythms of the Pride Lands in het Disneyland Park en Mickey and the Magician in het Walt Disney Studios Park.

Om contractuele en financiële redenen moeten de shows in Disneyland Paris regelmatig gepauzeerd worden. Vanaf zondag 31 augustus is het de beurt aan de Mickey-voorstelling in het Animagique Theater en de Lion King-productie in het Frontierland Theater.

Mickey and the Magician, waarin Mickey Mouse een echte magiër probeert te worden, zal niet te zien zijn tot en met vrijdag 12 december. The Lion King: Rhythms of the Pride Lands ontbreekt tussen zondag 31 augustus en vrijdag 7 november.



Disney Music Festival

Het Disney Music Festival, met extra entertainment in alle uithoeken van het Disneyland Park, eindigt op zondag 7 september. Disney viert Halloween dit jaar tussen woensdag 1 oktober en zondag 2 november. Het kerstseizoen start een week later, op zaterdag 8 november.