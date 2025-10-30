Plopsaland Resort Belgium

Plopsa blijft pincollectie uitbreiden: nieuwe items voor Halloween en Kerstmis

FOTO'S De Plopsa-parken storten zich meer en meer op pins. Afgelopen voorjaar werd voor het eerst een speciale pinserie uitgebracht rond het 25-jarig bestaan van Plopsaland Belgium. Daar zijn sindsdien verschillende exemplaren aan toegevoegd. Ook voor Halloween en Kerstmis kwamen er nieuwe Plopsa-pins.

Na enkele jubileumpins was het de beurt aan pins met tekeningen van bekende Plopsaland-attracties, waaronder Anubis The Ride en Het Bos van Plop in België en Expedition GeForce en Sky Scream in Plopsaland Deutschland. De enorme decoratieve deur - te vinden bij de ingang van Plopsaland Belgium - verscheen eveneens als een pin.

Op een algemeen Plopsa-ontwerp prijken verwijzingen naar onder meer Kabouter Plop, Bumba, Samson en Maya de Bij. De twee laatstgenoemde figuren kregen ook een eigen sleutelpin. Daarnaast zijn de logo's van Plopsaland Belgium, Plopsaland Ardennes en Plopsaland Deutschland uitgebracht in pinvorm. De Duitse vestiging presenteerde verder twee Fright Nights-pins.



Winterse kledij

Eén ervan was alleen verkrijgbaar in combinatie met een vip-ticket, de zogeheten Nightmare Society Pass. Voor Halloween kwamen er bovendien zes algemene Plopsa-pins in de vorm van lantaarns met silhouetten van Studio 100-figuren. En zeven pins vormgegeven als vaandels tonen Studio 100-personages in winterse kledij.







































