Sprookjeswonderland Enkhuizen

Van kabouterpop tot attractiepark: wat is het geheim van Sprookjeswonderland Enkhuizen?

AUDIO Eén van de meest sfeervolle pretparken van Nederland bevindt zich in Enkhuizen. In Sprookjeswonderland worden bezoekers al 52 jaar ondergedompeld in sprookjessferen, waardoor de bestemming weleens wordt gezien als de Efteling van Noord-Holland. Oprichter Wim de Vries en directeur Mathijs de Vries - vader en zoon - vertellen in de Looopings Podcast hoe hun levenswerk tot stand is gekomen.

Sprookjeswonderland ontstond uit een schildersbedrijf. Wim de Vries verkocht meubeltjes waar hij een kaboutertje op schilderde. Omdat het ontwerp populair bleek, creëerde hij een driedimensionale kabouterpop. Later kwamen daar meer kabouters en sprookjesfiguren bij. Het concept was zo in trek dat uiteindelijk een hele sprookjesmarkt werd opgetuigd.

Na verloop van tijd kregen de sprookjestaferelen een vaste plek in Enkhuizen. Toen er begin jaren negentig geen plek meer was voor uitbreidingen, verhuisde het park naar de huidige locatie. Daar opende Sprookjeswonderland de poorten in 1991. Sindsdien mag men vaste bouwwerken neerzetten, in plaats van tijdelijke creaties die 's winters opgeruimd moeten worden.



Simulator

Mathijs de Vries groeide op met de sprookjes: als 4-jarige liep hij al over de markten om cassettebandjes om te draaien. Tegenwoordig neemt hij de leiding, terwijl vader De Vries over zijn schouder meekijkt. Het park groeide uit tot een regionale trekpleister met naast sprookjes ook verschillende mechanische attracties, waaronder een oldtimerbaan, een ponybaan, een schommelschip en een simulator.



Vandaag de dag staat Sprookjeswonderland eveneens bekend om animatronicshows als Kasteel Violinde, Het Tijdhuis, Gulliver's Reizen en De Suyderseemeermin. Wat het park eveneens uniek maakt, is de afwezigheid van opvallende reclame-uitingen. Bezoekers van de sprookjeswereld zullen geen Chocomel-parasols, Coca-Cola-prullenbakken of Ola-vlaggen tegenkomen.



Band met de Efteling

In de podcast wordt daarnaast uitgeweid over de ontwerpprocessen, de goede band met de Efteling en een spreuk die een bijzondere uitwerking had op vaders en moeders. Verder gaat het over de haat-liefdeverhouding met de gemeente, het wegvallen van een belangrijke leverancier én de iconische Sprookjeswonderland-muziek, die bedacht blijkt te zijn door een bezoeker. Directeur De Vries onthult ook dat de sprookjesuitbeeldingen terecht hadden kunnen komen in de Flevohof, het huidige Walibi Holland.