Natura Artis Magistra

Chimpansees verdwijnen niet uit Amsterdam: Artis investeert in uitbreiding verblijf

Het binnenverblijf van de chimpansees in Artis wordt drie keer zo groot. De Amsterdamse dierentuin twijfelde de afgelopen jaren over het lot van de diersoort. Afscheid nemen was één van de opties die op tafel lag. Uiteindelijk heeft men er toch voor gekozen om de apen te behouden én meer ruimte te geven.

Deze maand starten de werkzaamheden, die naar verwachting tot september duren. Ondertussen zijn de chimpansees zichtbaar in het buitengedeelte. De extra ruimte wordt gerealiseerd binnen het bestaande complex, door de huidige publieksruimte aan het verblijf toe te voegen.

Ook een aangrenzende opslagruimte zal straks deel uitmaken van het chimpanseeverblijf. Het binnenverblijf wordt vergroot van 65,5 naar circa 170 vierkante meter. Voor het publiek realiseert men een onderzoeksruimte, een educatieruimte en een overdekte galerij. Artis hoopt dat de uitbreiding bijdraagt aan het welzijn van de dieren.