Duinrell liket harde grap op TikTok: vliegtuigmolen wordt 9/11 genoemd

Duinrell kan kennelijk wel lachen om een harde grap op social media. Op het officiële TikTok-kanaal van het Wassenaarse attractiepark verscheen een filmpje van de attractie Wild Wings: een 22 meter hoge molen met vliegtuigjes. "Hoe noem jij deze attractie?", wilde Duinrell weten.

De beelden, die inmiddels ruim 15.000 keer bekeken werden, zijn behoorlijk onschuldig. Een reactie onder de video trekt echter wel de aandacht. Ene Olivier laat weten dat hij de attractie altijd "9/11" noemt, de term voor de aanslagen in Amerika op 11 september 2001.

Opvallend genoeg is dat één van de weinige reacties onder het filmpje met een like van Duinrell. Klaarblijkelijk houdt het pretpark wel van grove humor. Dat is verschillende andere TikTok-gebruikers ook opgevallen. "Dat Duinrell heeft geliket is crazy", schrijft Luka de Vet bijvoorbeeld.



Gekaapte passagiersvliegtuigen

De aanduiding "9/11" verwijst naar de terroristische aanslagen van 11 september 2001 in de Verenigde Staten, waarbij vier gekaapte passagiersvliegtuigen werden ingezet om grootschalige aanvallen uit te voeren.



Twee toestellen vlogen in de torens van het World Trade Center in New York, een derde raakte het Pentagon en een vierde stortte neer in Pennsylvania. Bijna drieduizend mensen kwamen om het leven. Daarmee was het de dodelijkste terroristische aanval in de geschiedenis.