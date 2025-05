Kermis

Bizar filmpje: jongen hangt aan bakje van zweefmolen op kermis in Purmerend

In een merkwaardige video op social media hangt een jongen aan een bakje van een kermisattractie. Beelden op TikTok en YouTube laten zien hoe een knul zich vasthoudt aan een gondel van een tientallen meters hoge zweefmolen, die op dat moment aan het stijgen is. Uiteindelijk laat hij los.

Hij komt daardoor op de grond terecht, waar hij even roerloos blijft liggen. Niet veel later komt hij weer omhoog. Het lijkt te gaan om een medewerker van de attractie. Andere personen kunnen het platform in principe niet betreden als de carrousel in bedrijf is.

Hoewel de situatie goed afloopt, roept het tafereel wel vragen op over de veiligheidsregels. "Het maakte de kinderen bang", schrijft de maker van de video op TikTok. Het filmpje werd opgenomen bij de Europe Flyer in Purmerend. De kermis in de Noord-Hollandse gemeente duurde van tot en met zondag 18 mei.