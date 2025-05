Efteling

Efteling introduceert ondertiteling bij sprookjes en attracties: verhalen live meelezen

De Efteling komt met een nieuwe functionaliteit voor doven en slechthorenden. Voortaan zijn de verhalen van attracties en sprookjes live te volgen in de officiële Efteling-app, middels ondertiteling. Dankzij een luisterfunctie weet de app precies welk verhaal er verteld wordt. De timing loopt bovendien precies gelijk met de vertellingen in het park.

De ondertiteling is beschikbaar via een speciaal menuïtem in de Efteling-app, te vinden onder het kopje "Meer" in het hoofdmenu. Het systeem werkt met behulp van de microfoon van een smartphone, op dezelfde manier als de bekende muziekapp Shazam.

"Bij sommige attracties en sprookjes klinkt een gesproken vertelling", valt er te lezen. "Met ondertiteling kan je de tekst meelezen in de Efteling-app." Wie de app in een andere taal gebruikt, krijgt de vertalingen te zien. Het gaat om een proef die momenteel actief is op vijf plekken in het park.



Symbolica

Dat zijn de voorshows van Danse Macabre en Villa Volta en drie sprookjes in het Sprookjesbos: De Prinses op de Erwt, De Zes Dienaren en Roodkapje. Het is de bedoeling om uiteindelijk meer vertellingen op te nemen in de app. Zo klinken er nog verhalen bij Symbolica, Baron 1898 en tal van sprookjes.