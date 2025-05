Walibi Holland

Walibi Holland presenteert de Fast Lane Pass: het hele jaar wachtrijen overslaan

Vaste bezoekers van Walibi Holland krijgen de kans om het hele jaar de wachtrijen over te slaan. Speciaal voor abonnementhouders introduceert het pretpark de Fast Lane Pass. Er zijn twee verschillende varianten: Regular voor 149 euro en Max voor 269 euro. Tijdens de introductiefase gelden kortingstarieven.

Met beide opties mogen bezoekers op elke openingsdag buiten de Halloween Fright Nights onbeperkt gebruikmaken van Fast Lane Silver. Daarmee zakt de actuele wachttijd met 50 procent. Fast Lane is anno 2025 actief bij elf attracties: Untamed, Speed of Sound, Xpress: Platform 13, Condor, Goliath, Lost Gravity, Crazy River, Space Shot, Blast, El Rio Grande en Merlin's Magic Castle.

Alle pashouders krijgen een speciaal keycord. Voor personen met een Max Pass heeft Walibi ook een exclusieve Fast Lane-pin klaarliggen. Bovendien mag die groep Fast Lane Silver activeren op één Fright Nights-dag naar keuze. Daarnaast ontvangen Max-kaarthouders dagelijks losse voordringtickets voor beide banen van de nieuwe single-rail coaster YoY.



Supplement

Als extraatje krijgen alle pashouders korting op een upgrade naar Fast Lane Gold, waarmee de wachttijden met 90 procent worden verkort. Zo'n supplement is verkrijgbaar vanaf 25 euro per dag. Tot slot krijgen vrienden en familie van iemand met een Fast Lane Pass 20 procent korting op de reguliere Fast Lane-opties, behalve tijdens de Halloween Fright Nights.



Een Fast Lane Pass is geldig tot en met 4 januari 2026, dus ook tijdens winteropenstelling Bright Nights. Walibi geeft momenteel een introductiekorting: Regular gaat voor 99 euro over de digitale toonbank, voor Max wordt tijdelijk 199 euro gevraagd. De passen zijn te koop in de webshop van Walibi. Het activeren van de service werkt via walibifastlane.nl.



Echte Walibi-fans

Het concept is in het leven geroepen "voor de echte Walibi-fans", laat het pretpark weten. Vorig jaar experimenteerde Walibi al met een vergelijkbaar initiatief, toen onder de noemer Fast Lane for Passes. Destijds waren er eveneens twee mogelijkheden: een seizoen lang Fast Lane Silver voor 95 euro of Fast Lane Gold Single voor 125 euro.