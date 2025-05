Pleasure Beach Resort

Naam en logo onthuld van spectaculaire nieuwe attractie in Engeland

Aviktas wordt de naam van een spectaculaire nieuwe attractie in Groot-Brittannië. Het Engelse pretpark Pleasure Beach in Blackpool opent volgend jaar een tientallen meters hoge frisbee. Na de aankondiging in maart komt nu de officiële naam naar buiten. Ook het mysterieuze logo is onthuld.

Tot nu toe werd de werktitel Project 2026 gebruikt. Het beeldmerk bestaat uit twee goudkleurige slangen. Er wordt 8,72 miljoen pond in geïnvesteerd, bijna 10,5 miljoen euro. Pleasure Beach geeft aan dat details over het thema op een later moment naar buiten zullen komen.

Wel belooft het park dat de frisbee "de hoogste in zijn soort" wordt. "Bijna twee keer zo hoog als vergelijkbare attracties in het land." Aviktas wordt een gyro swing van de Liechtensteinse fabrikant Intamin. Waaghalzen vliegen straks 42 meter de lucht in. Per rit is plek voor veertig passagiers.



Plaagstootjes

In een persbericht durft men het aan om expliciet een attractie van de concurrent te noemen. "Maelstrom in Drayton Manor is ongeveer 22 meter hoog, terwijl onze nieuwe attractie bijna twee keer zo groot zal zijn." Pleasure Beach is er niet vies van om plaagstootjes uit te delen aan de concurrentie. Vorig jaar moest Thorpe Park eraan geloven op de openingsdag van een nieuwe achtbaan.