Achtbaanbouwer Vekoma ontslaat medewerker die in de gevangenis bleek te zitten

De bekende Limburgse achtbaanbouwer Vekoma heeft een medewerker op straat gezet naar aanleiding van een reeks problemen. Een werknemer meldde zich regelmatig ziek, kwam afspraken niet na en was vervolgens niet of nauwelijks bereikbaar voor het management en de bedrijfsarts. Tot overmaat van ramp bleek de man op een gegeven moment achter de tralies te zitten.

Het personeelslid, geboren in 1976, was sinds 2009 in dienst bij Vekoma. Daar verdiende hij 4.438,55 euro per maand. Hij was in 2015 en 2016 een tijdje arbeidsongeschikt. In 2019 kreeg hij een officiële waarschuwing na ongeoorloofde afwezigheid. In 2022 ontstond een breder conflict: de man kwam niet naar kantoor na het opheffen van de coronamaatregelen.

Zijn zus meldde hem ziek. Omdat Vekoma geen contact met de medewerker kreeg, volgde een tweede officiële waarschuwing, inclusief een opschorting van het loon. Enkele dagen later hoorde Vekoma van zijn advocaat waarom er geen reactie kwam: de man zat in de gevangenis. Er zou sprake zijn van "forse psychische problematiek".



Uitkering

Toen de medewerker zo'n drie weken later weer vrijkwam, startte een nieuwe periode van arbeidsongeschiktheid. Vekoma probeerde in het voorjaar van 2024 een WIA-uitkering aan te vragen voor de lastpost, maar daar weigerde hij aan mee te werken. Hij wilde ook geen medische informatie delen.



De attractiebouwer legde uiteindelijk in juni 2024 een loonsanctie op. Tot ieders verbazing kreeg Vekoma nog geen maand later een mailtje van de man. Hij meldde zich beter en kondigde aan dat hij de volgende dag weer aan de slag zou gaan.



De maat vol

De werkgever accepteerde dat niet en stuurde de medewerker opnieuw naar de bedrijfsarts. Toen dat traject óók op niets uitliep, was voor Vekoma de maat echt vol. Vanwege "ernstig verwijtbaar handelen" werd het loon niet meer betaald en werd de arbeidsovereenkomst beëindigd.



Aangezien de medewerker wederom niets van zich liet horen, is de rechter eraan te pas gekomen. Die gaf Vekoma deze maand gelijk. De werknemer, die overigens niet bij de behandeling aanwezig was, krijgt geen ontslagvergoeding én moet de proceskosten betalen: 808 euro.