Nieuws

Nederlandse youtuber berijdt 32 achtbanen in 48 uur tijd

Een bekende Nederlandse youtuber heeft zichzelf uitgedaagd om in 48 uur tijd álle achtbanen in België te berijden. Stefan de Vries deed in 2023 al een poging om in enkele dagen tijd alle Nederlandse rollercoasters af te tikken. Nu herhaalde hij de actie, maar dan bij onze zuiderburen.

Het idee was om in twee dagen tijd het volledige Belgische pretparklandschap uit te spelen. Daarvoor werd een route uitgestippeld met op dag één Bellewaerde Park, Plopsaland De Panne, Boudewijn Seapark en Walibi Belgium, gevolgd door Plopsa Coo Ardennes, Plopsa Indoor Hasselt en Bobbejaanland op dag twee.

In Plopsaland bleek de K3 Roller Skater dicht te zijn vanwege werkzaamheden. Verder vergat De Vries de Disco Twister in het overdekte pretpark Mega Speelstad. Ook rekende hij twee attracties van het type butterfly, te vinden in Mega Speelstad en Beverland Maaseik, niet mee als achtbaan.



Beperkingen

Uiteindelijk bleven er 32 coasters over, zo is te zien in de ruim 22 minuten durende video. Alle parken waren bereid om mee te werken aan de challenge. Om het zichzelf niet te makkelijk te maken, legde De Vries zichzelf ook beperkingen op: hij liet een rad bepalen hoe hij zich tijdens de ritjes moest gedragen.