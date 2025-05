Attractiepark Toverland

Deze youtubers en tiktokkers komen naar Creators & Coasters in Toverland

Toverland onthult wie dit jaar aanwezig zal zijn bij Creators & Coasters, een themadag die draait om youtubers, tiktokkers en andere influencers. Het evenement vindt plaats op zondag 22 juni. De belangrijkste gasten zijn twee duo's: YouTube-koppel Dylan Haegens en Marit Brugman en de eeneiige tweeling Quinn en Aaron Bezemer.

Het initiatief, dat voor de vijfde keer wordt gehouden, heette voorheen YoutubersxToverland. Dit keer hanteert men een nieuwe naam. Een andere opvallende deelnemer is Erik van der Kooi, beter bekend als Chef Erik. Op zijn YouTube-kanaal testte hij al eens het eten in de Efteling en in Disneyland Paris.

Nu komt hij met zijn zoon Jelle naar Toverland om bezoekers een spannende snack te laten proeven: Hot Honey Sundae: ijsjes met de pittige honing van de chef. Wie dat aandurft, kan 's middags terecht bij Het Houten Paard. Dat is het horecapunt bij houten achtbaan Troy.



Niels Kooyman

Andere aanwezige bekendheden zijn Lisanne Dijkstra, Luna Sabella en Ashley Guijt. Verder wordt het terras bij horecalocatie Solaris wederom omgedoopt tot Theme Park Fan Corner, voor ontmoetingen met vlogger Niels Kooyman, Myrthe Veth en Emile Vierus van Theme Park Late Night, Hessel Broekhuis van HessTag en Fouad Mansveld van ThrillsTastic.



De rest van het programma bestaat uit fotospots en optredens van een speciaal TikTok-team. De Main Stage verhuist terug naar entreegebied Port Laguna, nadat het hoofdpodium vorig jaar eenmalig in parkdeel Avalon stond. Toverland is open van 10.00 tot 18.00 uur. Abonnementen zijn gewoon geldig.