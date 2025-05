Disneyland Paris

Mickey Mouse ontmoeten in Disneyland Paris? Vooraf reserveren

Disneyland Paris introduceert een reserveringssysteem om Mickey Mouse te ontmoeten. Voorheen konden bezoekers gewoon in de wachtrij aansluiten bij meet-and-greet-locatie Meet Mickey Mouse in parkdeel Fantasyland. Vanaf vandaag wordt daar louter gebruikgemaakt van een virtuele wachtrij.

Als bezoekers de wereldberoemde muis de hand willen schudden, zullen ze zich vooraf moeten aanmelden via de Disneyland-app. Dat werkt na het koppelen van een geldig ticket of abonnement. Er is geen reguliere wachtrij meer beschikbaar. Het kan dus gebeuren dat alle plekken na een tijdje vergeven zijn.

Hetzelfde systeem werd al langer gebruikt bij Hero Training Center, de Marvel-meet-and-greet-plek in Avengers Campus in het Walt Disney Studios Park. Men paste het concept afgelopen maand ook toe bij ontmoetingen met Stitch in een Elvis-kostuum, als onderdeel van Disney Music Festival.



Darth Vader

Vanaf vandaag zijn er eveneens virtuele wachtrijen actief bij Meet Mickey Mouse én bij Starport in Discoveryland. Daar is doorgaans Star Wars-schurk Darth Vader aanwezig. Later worden nog twee locaties aan de lijst toegevoegd: het Princess Pavilion en Animation Celebration, waar Frozen-sneeuwman Olaf te vinden is.