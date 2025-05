Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Jeugdhelden Ernst en Bobbie komen naar Attractiepark Slagharen

Attractiepark Slagharen verwelkomt komende zomer niemand minder dan Ernst en Bobbie, bekend van de kinderserie Ernst, Bobbie en de Rest. De twee jeugdhelden treden op tijdens de Wild West Summer Nights, speciale avondopenstellingen in de zomermaanden.

Er zijn dit jaar Summer Nights op alle woensdagen en zaterdagen tussen 30 juli en 23 augustus. Ernst en Bobbie zullen op de eerste avond te gast zijn: woensdag 30 juli. Slagharen gaf deze week al een hint op social media, met een afbeelding van een kom soep en een kip: een verwijzing naar de Ernst en Bobbie-hit Soepkip.

De andere artiesten van de Wild West Summer Nights worden op een later moment bekendgemaakt. Slagharen belooft "een feestelijke line-up". Vorig jaar stonden onder meer Monique Smit, Gebroeders Ko, Samantha Steenwijk, Steven Kazàn en Vieze Jack op het podium.



Attractieaanbod

Op de zomeravonden is het Overijsselse pretpark geopend tot 21.00 uur. Ten opzichte van afgelopen jaar wordt het attractieaanbod uitgebreid, zei een woordvoerder eerder al. Abonnementhouders en bezoekers met een dagticket mogen 's avonds in het park blijven. Er bestaan ook speciale avondtickets, geldig vanaf 16.00 uur.



Van de tv-serie Ernst, Bobbie en de Rest zijn tussen 1998 en 2004 zeven seizoenen gemaakt, gevolgd door twee speelfilms in 2007 en 2010. Het eerste seizoen speelde zich af in dierentuin Burgers' Zoo. De afgelopen decennia werden de afleveringen regelmatig herhaald.



Theatervoorstelling

Hoofdrolspelers Erik van Trommel (Ernst) en Gert-Jan van den Ende (Bobbie) zijn inmiddels respectievelijk 58 en 62 jaar oud. Ze treden vandaag de dag nog steeds op. Op dit moment toert het Haagse duo door Nederland met de theatervoorstelling Ernst en Bobbie Doen Maar Wat.